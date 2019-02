VEROLI - Un'altra vittoria per 3-0 per la Lube civitanova, che sul taraflex di Veroli ha battuto la Globo Sora con scarti anche abbastanza netti. La squadra di De Giorgi, ancora priva di Stankovic e Juantorena ha mostrato un ottimo stato di forma ed è sembrata pronta a disputare, nel prossimo weekend, la final four di Coppa Italia, a Bologna. I biancorossi giocheranno la loro semifinale sabato contro l'Itas Trento, eventuale finale il giorno dopo contro la vincente dell'altra semifinale, tra Perugia e Modena.

Per quanto riguarda il campionato, la Lube ieri ha potuto distanziare la quarta classificata Modena, sconfitta in casa 3-1 da Perugia, mentre la Sir Safety Perugia e l'Itas Trento continuano la loro marcia in testa alla classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA