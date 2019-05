CIVITANOVA - La Lube Civitanova è in viaggio per Berlino dove sabato alle 19 affronterà lo Zenit Kazan nella finale della Champions League, di cui i russi sono detentori ormai da quattro stagioni.



in casa Lube il morale è alle stelle dopo la vittoria della Superlega, conquistata in gara 5 in rimonta a Perugia, che ha infranto il tabù delle sette finali perse consecutivamente. Oltre che con il morale alle stelle la squadra di De Giorgi si presenterà anche con una forma fisica invidiabile e una struttura di squadra ormai perfettamente a punto. Tra l'altro in campo europeo non c'è l'obbligo di schierare due giocatori italiani, e quindi coach De Giorgi potrà schierare al centro, contempraneamente, Simon e Stankovic, senza per questo dover rinunciare ad uno degli altri stranieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA