CIVITANOVA La Lube campione d'Italia e d'Europa si è radunata e ha cominciato ad allenarsi in palestra, a Civitanova. Come ogni anno, agli ordini dello staff tecnico, guidato da Fefè De Giorgi, ci sono però solo i giocatori che non fanno parte delle rispettive Nazionali, attualmente impegnate in tutto il mondo nei vari tornei internazionali. De Giorgi quindi ha con sè solo cinque giocatori: Kovar, Diamantini, Massari, Marchisio e Rychlicki. A questo gruppo, per consentire allenamenti proficui, sono stati aggregati sei giocatori della Goldenplast Civitanova, società satellite della Lube, che quest'anno affronterà il campionato di serie A3.

Al botteghino dell'Eurosuole Forum è nel frattempo ripresa anche la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione, che comincerà alla fine di settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA