Lube contro Sir Safety per riprendersi lo scudetto Prima gara a Perugia

CIVITANOVA - Da Perugia la Lube riparte, questa sera alle 20.30, per iniziare a riprendersi un pezzo di quello scudetto che gli umbri di Lorenzo Bernardi scucirono alla Lube stessa giusto lo scorso anno.

Ci risiamo. Da oggi Lube e Perugia Sir Safety andranno a caccia del tricolore. Gli umbri sono avvantaggiati dal poter giocare tre partite su cinque in casa, la Lube probabilmente è più motivata perchè Perugia rischia di diventare un incubo per la società biancorossa viste le sconfitte accumulate nelle ultime due stagioni. Saranno diversi gli esordienti, in primis Leal, ma a quota quattro finali scudetto e tutte con la Lube, ci sono Kovar e capitan Stankovic mentre Tsetso Sokolov, insieme a Juantorena è alla terza finale consecutiva in casacca Cucine Lube.

