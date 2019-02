BOLOGNA - All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno è cominciata la final four della Coppa Italia di volley. Domenica alle 18 saranno la Lube Civitanova e la Sir Safety Perugia a giocarsi la coccarda tricolore. Nelle semifinali la squadra umbra ha battuto l'Azimut Modena, per 3-0 soffrendo veramente solo nel secondo set, in cui gli emiliani hanno avuto anche una palla set. Più combattuta la partita della Lube, che ha battuto al tie break l'Itas Trentino del fanese Lorenzetti, che invece aveva sconfitto la Lube nella finale del Mondiale per club.

La squadra di De Giorgi, apparsa trasformata rispetto al Mondiale, ha vinto il primo set per 25-20, con una certa tranquillità. Strano l'andamento del secondo set, con la Lube che passava a condurre per 7-0 e poi per 12-7, ma l'Itas sapeva rimontare e poi vincere allo sprint. di nuovo appannaggio della Lube il terzo set, vinto per 25-19 con una certa sicurezza. Quando la Lube sembrava in controllo del match però una serie di errori spianava la strada a Trento, che vinceva in carrozza con un eloquente 25-15. Nel tie break infine, dopo un inizio all'insegna dell'equilibrio, fino al 5-5, la Lube prendeva progressivamente il largo e si imponeva per 15-10.

