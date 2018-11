MODENA - Vittoria al tie break per la Lube Civitanova, sul campo della Azimut Modena nell'ottava giornata della Superlega. I ragazzi di Medei hanno perso il primo set, ma la chiave è stata il secondo, in cui l'Azimut Modena ha sprecato 6 set ball che l'abvrebbero portata sul 2-0. La Lube invece ha vinto 31-29 e poi ha vinto nettamente il terzo set. A quel punto sono stati i civitanovesi a sprecare un cospicuo vantaggio nel quarto set, vinto allo sprint dalla squadra di Velasco, Nel tie break, infine, monologo della Lube.

La squadra di Medei però non ha concinto fino in fondo, ha sbagliato molto, e il coach ha alternato i giocatori continuamente, cercando le migliori trisposte ora dall'uno ora dall'altro.

Giovedì le due squadre si ritroveranno in Coppa dei Campioni, all'Eurosuole Forum, alle 20,30

© RIPRODUZIONE RISERVATA