CIVITANOVA - Prende forma a velocità supersonica la nuova Lube civitanova. In realtà, al di là delle smentite di facciata dei dirigenti, le trattative erano state condotte con largo anticipo, ma ovviamente nopn potevano essere ufficializzate. Negli ultimi giorni, grazie anche alle prime ammissioni del ds Cormio e del patron Giulianelli, cominciano ad uscire le prime certezze. oggi la società vicecampione d'Italia, d'Europa e del Mondo, reduce dalla sfortunata final four di Kazan, ha ufficializzato l'arrivo del nuovo libero, il ventiduenne Fabio Balaso, che prenderà il posto di Grebennikov. Ormai certi anche gli arrivi dello schiacciatore cubano Leal, al posto di Sander, e del palleggiatore Bruninho, che prenderà il posto di Christenson. Adesso bisognerà sostituire il giovane Milan e il palleggiatore di riserva Zhukouski, ma forse ci vorrà anche un opposto di grande valore al posto di Sokolov, che difficilmente rientrerà in campo prima di ottobre. Ormai quasi ufficiali anche la conferma del coach Giampaolo Medei

