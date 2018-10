PERUGIA - Si conclude oggi la final four della Supercoppa Italiana, che assegnerà il primo trofeo della stagione con la inaspettata finale tra l'Itas Trentino e l'Azimut Modena. Dalle 15 è in corso la finale per il terzo posto, niente più che un test amichevole, tra le due grandi deluse delle semifinali, La Sir Safety Perugia campione d'Italia e la Lube Civitanova, che avrebbe voluto partire con il piede giusto in una stagione in cui il club avrebbe voluto fare la voce grossa in tutte e cinque le competizioni in cui è impegnato.

invece, dopo la sfida persa al tie break ieri contro Modena, oggi i cucinieri devono accontentarsi di una amichevole sia pure di lusso, contro la squadra che dovrebbe essere la sua grande rivale, non solo in Italia. La partita intanto è già cominciata e la Sir Safety ha vinto il primo set per 25-16, più equilibrato il secondo parziale.

