PERUGIA - Ancora una magra figura della Lube Civitanova in gara3 della finale scudetto del campionato di volley. La squadra di De Giorgi, come in gara1 è stata sconfitta sull'infuocato campo della Sir Safety Perugia per 3-0 con risultati parziali molto netti (25-17, 25-20, 25-18). I biancorossi non sono mai sembrati all'altrezza degli avversari, ma proprio questo può far sperare i tifosi marchigiani. Sabato infatti si gioca gara-4 a Civitanova, dove la Lube ha da poco battuo gli umbri, e poi nel caso si riuscisse a fare il bis ci sarebbe sempre la possibilità di andare a a fare il blitz in gara5, che però sarebbe di nuovo a Perugia.

