PERUGIA - La Lube Civitanova gioca oggi (ore 19,30) a Perugia la è prima partita ufficiale della stagione ed è già una partita molto importante, perché è la semifinale della Supercoppa, contro l'Azimut Modena di Julio Velasco e Ivan Zaytsev. La Supercoppa italiana è il primo trofeo stagionale che verrà assegnato domani nella finalissima che vedrà di fronte oltre alla vincente di Civitanova-Modena anche quella dell'altra sfida di semifinale, tra Sir Safety Perugia e Itas Trentino. La Lube sarà in versione italiana, in quanto potrà schierare solo quattro dei sette stranieri sotto contratto, essendo Sokolov infortunato coach Medei dovrà scartare solo due stranieri, che saranno verosimilmente il belga D'Hulst e lo statunitense Sander, che saranno comunque in panchina e potranno giocare, a patto di subentrare anche loro ad uno straniero. Esordio assoluto in biancorosso per Bruninhio, fresco reduce dai campionati mondiali.

