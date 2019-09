ROMA - Il ct della Nazionale di volley, Gianlorenzo Blengini, ha ufficializzato la lista dei 14 giocatori che parteciperanno ai prossimi campionati europei, che inizieranno la prossima settimana e si svolgeranno in Francia, Olanda e Belgio. Come già ampiamente previsto saranmno tre i giocatori della Lube convocati per la rassegna continentale: Simone Anzani, Fabio Balaso e Osmany Juantorena. Gli altri giocatori convocati dal ct sono Giannelli e Sbertoli (palleggiatori), Candellaro, Piano e Russo (centrali), Antonov, Lanza e Lavia (schiacciatori), Colaci (libero), Nelli e Zaytsev (opposti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA