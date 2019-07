Nella mattinata di oggi, al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, si è conclusa la ‘tre giorni’ organizzata dalla Lega Volley, organizzata per dare modo alle società di serie A di definire i roster con la chiusura dei tesseramenti e per presentare date e calendari della stagione 2019/2020.



Quattro le rappresentanti marchigiane nella neonata serie A3. Nel girone bianco sono state ricomprese Goldenplast Civitanova e Gibam Fano, che esordiranno in trasferta il 20 Ottobre, rispettivamente a Porto Viro e Cisano Bergamasco. Nel girone blu ci saranno invece Grottazzolina e Macerata: primo impegno in campionato tra le mura amiche per la Videx contro la Pallavolo Franco Tigano Palmi e turno di riposo per la Menghi Shoes (in considerazione del numero dispari di partecipanti inserite nel girone), la cui stagione scatterà ufficialmente il 27 Ottobre con la trasferta in Campania sul campo della Gis Ottaviano.



Per le quattro marchigiane, il primo derby stagionale sarà curiosamente in contemporanea nel suggestivo ‘boxing day’: Civitanova-Fano all’Eurosuole Forum e Videx-Menghi Shoes a Grottazzolina si disputeranno infatti il 26 Dicembre.

