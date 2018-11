CIVITANOVA - In un Eurosuole Forum gremito in ogni ordine di posti amara quanto netta sconfitta per la Lube Civitanova, sconfitta per 3-0 dalla sir Safety Perugia nel turno infrasettimanale della Superlega. I parziali la dicono lunga sul dominio dei campioni d'Italia, che hanno vinto per 25-22, 25-16, 25-18.



A spaccare la partita è stata la battuta degli umbri, che ha messo ko la Lube soprattutto con Leon, ma non solo. A malpartito in ricezione, la Lube non è mai riuscita a contrattaccare in modo adeguato, spegnendosi progressivamente.

Coach Medei ha provato in ogni modo a scuotere la squadra, inserendo anmche le sconde linee e togliendo alcune delle sua star più accreditate, come Leal, Bruninho e Simon, ma tutto è stato inutile. Tra l'altro Perugia era priva di due giocatori abbastanza importanti, come Colaci e Berger.



Con questa sconfitta la Lube perde tre punti in classifica dalla capolista, per adesso niente di grave, ma questa squadra deve ancora crescere molto, domenica i cicinieri giocheranno di nuovo in casa, sempre in Superlega, contro l'Itas Trentino. Di sicuro Cormio e Giulianelli chiederanno alla squadra un immediato riscatto

