CIVITANOVA - Prima partita casalinga della Lube Civitanova e seconda vittoria in Superlega, contro una Consar Ravenna annunciata in gran forma. Solo nel primo, e in parte nel secondo set, i romagnoli sono stati all'altezza della Lube, che ha schierato per la prima volta da titolare Tsvetan Sokolov, a 4 mesi dall'operazione al ginocchio. Netto e ampiamente giustificato alla fine il 3-0 a favore della Lube, che cotinua così la sua marcia in testa alla classifica.

