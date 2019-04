TRENTO - La Lube Civitanova è in campo a Trento dalle 18.30 per giocare gara-3 della semifinale scudetto contro i dolomitici, in una serie in cui la Lube conduce già per 2-0 avendo vinto la prima partita per 3-2 e la seconda per 3-1. Nell'altra semifinale la serie di partite tra Perugia e Modena è attualmente sull'1-1, con la tterza partita in programma oggi a Perugia,



Seguiranno aggiornamenti

