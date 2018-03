CREMONA - Poteva essere una domenica tremenda, scongiurato il primo pericolo. Capo d'Orlando infatti dopo essere stata anche per buona parte della gara in vantaggio a Torino ha perso (92-89), adesso (il via alle 20,45) Pesaro vincendo a Cremona può agguantare i siciliani. Ma la Vanoli è squadra tosta e solida, però Pesaro se vuol vedere aumentare le proprie chance di salvezza deve fare il colpo.





Tante intenzioni poi sul parquet però la musica è diversa. Cremona parte forte, c'è spazio per tutti i giocatori e Pesaro paga dazio: 33-26 per i padroni di casa il primo parziale, 21-15 il secondo con la Vuelle che quindi va al riposo sotto di 13 punti (54-41) e un percorso tutto in salita. E la musica non cambia neanche dopo il riposo lungo con Cremona sempre padrona del campo e Pesaro che non riesce mai a creare pensieri a Sims e compagni. La serie nera si allunga, la salvezza rimane lontana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA