PESARO - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha reso noto il programma precampionato dell stagione 2019-2020: il raduno è stato fissato per il 17 e 18 agosto, con le visite mediche, seguiranno poi dal 19 al 25 agosto il ritiro a Carpegna, dal 25 al 31 agosto il ritiro a Borgo Pace-Lamoli quindi i primi trest, così scaglionati

28 agosto amichevole a Senigallia contro Pallacanestro Senigallia

31 agosto e 1 settembre Torneo a Sansepolcro con Pistoia, Reggio Emilia e Virtus Roma.

6 e 7 settembre Torneo a Trento con Trento, Cremona e Reggio Emilia.

13 e 14 settembre Torneo a La Spezia con Fortitudo, Reggio Emilia e Pistoia.

18 settembre, Memorial Alphonso Ford (Pala Nino Pizza, ore 20.30) vs Fortitudo Bologna. La partita si disputerà solo se Pesaro e Fortitudo non si affronteranno nelle prime tre giornate di campionato.

