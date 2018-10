BRINDISI - Prima trasferta di campionato per la Victoria Libertas che questo pomeriggio sarà impegnata sul sempre ostico parquet di Brindisi contro la formazione pugliese che all'esordio si è arresa - senza dimenticare - al ciclone Olimpia Milano. Ha tanta voglia di concedere il bis la squadra di coach Galli dopo aver vinto davanti al pubblico amico domenica scorsa contro Pistoia. La sfida con Brindisi fa tornare in mente tante situazioni legate alla Vuelle della scorsa stagione ma il roster è tutto nuovo e anche la partenza è stata diversa. E allora perchè non provarci?

