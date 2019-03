PESARO - Non poteva non lasciare il segno il pesante ko di Trieste e la bruttissima partita giocata contro l'Alma. E sono arrivate le decisioni della società. Ecco la nota della Vuelle.





Successivamente a quanto accaduto nell’ultimo periodo e sabato a Trieste, il club ha richiamato l'intera prima squadra a effettuare un ritiro prolungato presso l’Oasi San Benedetto di Lamoli per la preparazione alla fondamentale partita contro Cantù, da oggi fino a data da destinarsi. Il modo in cui è maturata la sconfitta in casa dell’Alma Trieste è stato inaccettabile per i nostri tifosi e per la dignità della società.



Siamo intenzionati a far sì che questo non si verifichi più. Tutti all'interno del club, dai giocatori all'intero staff, sono ora determinati a lavorare il più duramente possibile per ottenere il miglior risultato e terminare la stagione con l’obiettivo sempre dichiarato della permanenza in serie A.



Da oggi il solo capo allenatore e i dirigenti sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni, i cui tempi e modi devono essere concordati con l’ufficio stampa Vuelle.

