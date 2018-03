CREMONA - Per provarci ancora, per provare a spezzare la serie nera, per dare un calcio a quell'ultimo posto in classifica generale che fine stagione vorrebbe dire retrocessione. Ma quello di Cremona è un parquet ostico, la squadra lombarda ha giocatori di talento e una classifica decisamente diversa a quella della Victoria Libertas. Ma Pesaro deve provarci ogni volta, in casa e in trasferta, contro qualsiasi avversario. Palla a due al palaRadi alle 20.45.

