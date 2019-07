C'è un nuovo sponsor per Pesaro. "La Vuelle è felice di annunciare - si legge in una nota della società - il raggiunto accordo con il gruppo Fratelli Beretta che sarà main sponsor per la stagione sportiva 2019-2020, attraverso la storica azienda del nostro territorio Carpegna Prosciutto Dop. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza in programma giovedì prossimo, 18 luglio, alle ore 18:00, presso l’Hotel Cruiser di Pesaro". Intanto da segnalare che Michele Serpilli dopo la stagione a Legnano (7p+4r di media partita) passa alla Poderosa, sempre in serie A2.

