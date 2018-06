Giorni di vacanza per la coppia Wanda Nara-Mauro Icardi, lei moglie nonchè agente di lui attaccante dell'Inter, che sta festeggiando l’anniversario di matrimonio in Sudafrica rendendo partecipi tutti i loro fan attraverso i social. Tra le tante foto pubblicate da Lady Icardi, una ha però scatenato la reazione del web.







La compagna dell’attaccante argentino ha infatti aggiunto alle Stories di Instagram l’immagine di una zebra, e il messaggio è stato letto dalla maggior parte dei tifosi come un chiaro riferimento alla Juve, secondo voci di mercato interessata al giocatore argentino.









La foto è solo un'innocente e banale coincidenza e in tempi di social, dove ogni spiffero può trasformarsi in corrente d'aria, è stata male interpretata? Possibile. Comunque Icardi ha una clausola di rescissione nel suo contratto valida solo per l'estero di 110 milioni e esercitabile entro il 15 luglio: se la Juve vorrà trattare per l'attaccante nerazzurro dovrà sedersi al tavolo con l'Inter.

