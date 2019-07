Federer conquista la sua 12 esima finale di Wimbledon superando lo storico rivale Rafa Nadal dopo 5 match point in 4 set bellissimi giocati da due tennisti stupendi. Lo svizzero si è imposto in poco più di 3 ore con il punteggio di 7/6 1/6 6/3 6/4 e domenica affronterà in un'altra memorabile sfida il numero 1 Djokovic.



