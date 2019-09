TORBOLE - Con un totale di dieci prove completate nel corso di quattro giorni di regate, l'entry list della finalissima del Campionato del Mondo RS, la Medal Race che si terrà domani, è ora definitiva. Nel novero delle dieci atlete che hanno ottenuto i migliori risultati nel corso della manifestazione finora, c'è anche Giorgia Speciale, già Campionessa Olimpica giovanile nel 2018 a Buenos Aires, alla sua prima partecipazione ad un Mondiale nella categoria Senior.

L'atleta anconetana entra in Medal Race da quinta in classifica generale: davanti a lei, guida il ranking la Cinese Yunxiu Lu, seguita dall'Olandese, fino a ieri in vetta alla classifica, Lilian De Geus e dall'Israeliana Katy Spychakov. Marta Maggetti è prima delle Italiane, quarta in overall. Nonostante il titolo iridato assoluto sia ormai matematicamente sfuggito per Giorgia Speciale (la distanza in punti che la separa dalla leader della classifica è superiore al totale dei punti messi in palio nella Medal Race di domani), sono ancora accese le speranze per il titolo Under 21 e per un piazzamento in zona podio.

