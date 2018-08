Ultimo test, poi si farà sul serio. Carlo Ancelotti vuole cominciare a vedere il suo vero Napoli nell'amichevole contro il Wolfsburg, ultima tappa prima dell'avvio della stagione che per il Napoli comincia con un impegno non da poco, la trasferta in casa della Lazio e subito dopo la sfida al Milan al San Paolo. Il tempo dei test sta per scadere e il tecnico di Reggiolo vuole provare le soluzioni da lanciare in campionato.



Ancelotti in questo suo primo mese azzurro ha acquisito delle certezze a cominciare dalla difesa che sarà quella dello scorso anno, con Albiol e Koulibaly e al centro e Hysaj e Mario Rui terzini, ma è invece in pieno fermento il centrocampo, dove tra poco si attende una staffetta tra Hamsik, che sta imparando il nuovo ruolo di regista, e Diawara che ha colpito il tecnico e si candida a una maglia da titolare alla prima di campionato.

Questa la formazione titolare: Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



5' Partita vivace ma squadre ancora lontane dalla porta

11' Incursione in area e diagonale di Brekalo, Koulibaly spazza a un metro dalla porta

20' Il Napoli prova a dare un po' di continuità al suo gioco. Lancio di Hamsik per Milik che rimette al centro di testa per Callejon, tiro a botta sicura rimpallato da un difensore tedesco

25' Insigne si procura una buona posizione dal limite ma tira sulla barriera

27' Wolfsburg vicino al gol ma stavolta Karnezis è bravo in tuffo a respingere un diagonale di Ginczek da due metri

30' Buon cross di Mario Rui, palla in angolo

38' Gherardt pericoloso, ma la sua girata sotto porta è alta

41' Contropiede fulmineo del Napoli: Insigne apre per Callejon che arriva sulla tre quarti ma il suo cross per Hamsik è intercettato da Casteels

42' Il Wolfsburg sfonda sulla sinistra, assist per Brelkalo che segna

45' Si va all'intervallo con il Napoli sotto e autore di una prova non convicente.



1' st Entrano Mertens, Verdi, Malcuit e Allan. Fuori Insigne e Callejon, oltre che a Hysaj e Zielinski.

4' Casteels perde palla, Milik intercetta ma si defila troppo e spara sull'esterno a porta vuota.

11' Mertens se ne va in contropiede ma il suo tiro a rientrare è fuori di poco

16' Entrano Diawara e Rog per Hamsik e Fabian Ruiz

16' Punizione dalla distanza di sinistro di Verdi, ma il tiro è centrale e Casteels blocca

20' La miglior azione del Napoli che è molto più vivace. Doppio scambio tra Mertens e Milik, siluro di sinistro del polacco che Casteels riesce ad alzare in angolo.

24' Il Napoli pareggia. Diawara per Mertens che apre per Mario Rui. Cross e Milik che ha seguito l'azione si fa trovare pronto: incornata vincente e pareggio

25' Wolfsburg di nuovo in vantaggio grazie a un contropiede fulmineo. Albiol sbaglia la posizione, niente fuorigioco e Mehmedi punisce gli azzurri

26' Milik si costruisce con uno scambio la palla del 2-2 ma il suo tiro a rientrare dal limite dell'area finisce fuori di poco

27' Ancora fuga sulla sinistra, traversone al centro ancora di Ginczek, autore dei due assist nella ripresa, Karnezis non riesce a intercettare e Mehmedi segna ancora.

28' Ancora cambi nel Napoli. Entrano Luperto e Chiriches dietro. Ounas sulla fascia, con Milik che esce e Mertens diventa centravanti

36' Punizione per fallo su Malcuit lanciato verso l'area ma la conclusione di Mertens è debole

42' Diawara dà una buona palla a Mertens ma dal limite il tiro del belga è fuori

44' Ginczek sfonda in area ma è bravo Karnezis a uscire e respingere

