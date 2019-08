MONTEGRANARO - James Thompson IV è il nuovo pivot della XL Extralight. Si tratta di un giocatore reduce da quattro anni all’Università di Eastern Michigan e nativo di Baton Rouge, Louisiana, come l’ex gialloblù Jeremy Simmons. «Crediamo si sposi benissimo con le caratteristiche degli altri nostri lunghi - lo presenta il gm Alessandro Bolognesi - perché ci dà quell’atletismo e verticalità. Siamo convinti possa davvero esplodere». Thompson è il classico uomo d’area con i suoi 208 cm per un peso dichiarato di 109 chili. Fisico imponente e di grande affidabilità infatti non è mai sceso sotto i 32 minuti di utilizzo, risultando uno dei più presenti nella squadra del college della Mid american conference. In quattro anni di basket universitario non è mai sceso sotto la doppia cifra di rimbalzi. Stesso discorso per i puntii: 11 nell’anno da senior, mai sotto i 14 nei tre precedenti. «Speriamo possa mantenere queste promesse - sottolinea coach Ciani - di sicuro è il giocatore che cercavamo: un riferimento dentro l’area. Concluse le operazioni sul mercato, ora arriverà la fase dell’assemblaggio di una squadra che ha un coach e otto giocatori nuovi». Thompson concluse la scorsa primavera la sua carriera universitaria come miglior rimbalzista e sesto realizzatore di tutti i tempi nella storia degli Eagles e si dichiara per il draft NBA. I provini con Oklahoma, Washington e Knicks fanno ben sperare, ma alla fine la chiamata non arriva. Resta da scoprire questo giocatore, che a gennaio ha compiuto 24 anni, all’opera con il basket italiano.

