VENEZIA - Walter Zenga è il nuovo allenatore del Venezia, al posto di Stefano Vecchi. E' quanto deciso dal presidente Joe tacopina al termine delel consultazioni durate fino a tarda notte. In attesa dell'annuncio ufficiale, Zenga dirigerà alle 15 il primo allenamento della squadra, attualmente al penultimo posto in classifica in serie B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA