«Zidane nuovo allenatore del Real Madrid: oggi l'annuncio, silurato Solari»

Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid. Solari sarà stato sollevato dall'incarico dopo l'eliminazione in Champions. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca. Zidane ha già firmato e dovrebbe dirigere oggi il primo allenamento. In serata l'annuncio uffficiale del club dopo il via libera degli vertici societari. Il presidente Florentino Perez voleva Zidane per risollevare il club dalla crisi di risultati e di gioco.

In Liga spagnola il Real è terzo a 51 punti dietro a Atletico (56 punti) e Barcellona (63 punti).





