JESI - La Termoforgia Jesi conferma quanto di buono fatto vedere in questa prima parte della stagione e batte a Jesi la quotata De Longhi Treviso per 83-78 dopo una partita condotta praticamente dall'inizio, anche con margini importanti. La squadra di coach Cagnazzo, pur priva di Rinaldi, uno dei giocatori più forti, ha sempre tenuto in scacco i veneti, giovandosi delle grandi prove di Marini e di Hasbrouck, quest'ultimo autore di 29 punti e di una bel 26 in valutazione. La De Longhi aveva provveduto a bloccare con tutte le sue forze l'altro jesino Brown, considerato più pericoloso.



Anche l'altra squadra marchigiana, l'Extralicht Montegranaro, è uscita vittoriosa dalla terza giornata di campionato, che ha visto i veregrensi corsari a Piacena, per 79-72, sul campo dell'Asigeco Casalpusterlengo. Anche l'Extralight, come la Termoforgia, ha condotto praticamente per tutta la partita, anche con margini molto ampi, ma in questo caso l'Assigeco si era rifatta sotto fino a raggiungere i gialloblù di Ceccarelli, che però una volta mesi alle corde hanno saputo uscirne, imbroccando lo sprint giusto. Nell'Extralight, eccellente prova del playmaker Rivali.

