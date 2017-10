MILANO - Bene Juve e Roma, senza punti il Napoli in Champions League, adesso è la volta dell'Europa League con tre italiane oggi in campo.



NIZZA-LAZIO 1-1



La Lazio di Simone Inzaghi vola in Costa Azzurra per una sfida di grande fascino, contro il Nizza di Mario Balotelli; entrambe le compagini guidano la classifica del Gruppo K di Europa League a punteggio pieno, dopo avere messo in mostra bel gioco e risultati nelle prime due giornate e lottano dunque, questa sera, per il primato nel girone.



ATALANTA-APOLLON LIMASSOL (ore 21.05)



L'Atalanta ha iniziato la sua avventura europea con due risultati di grande prestigio, la netta vittoria sull'Everton ed il pareggio di Lione: stasera a Reggio Emilia, dove l'Atalanta gioca le gare casalinghe di Europa League, arriva l'Apollon Limassol, squadra sulla carta decisamente inferiore rispetto alle due già incontrate in precedenza dai bergamaschi.



MILAN-AEK ATENE (ore 21.05)



Il Milan, primo a punteggio pieno dopo la bella vittoria di Vienna e i brividi nel 3-2 casalingo col Rijeka di fine settembre, ospita questa sera a San Siro l'AEK Atene, che nelle prime due partite del Gruppo D ha raccolto una vittoria in Croazia ed un pareggio in casa contro gli austriaci dell'Austria Vienna.



