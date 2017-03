CIVITANOVA - La Lube Civitanova scende in campo al PalaPanini di Modena per Gara 2 delle semifinali playoff scudetto. Domenica (ore 18) in Emilia i cucinieri proveranno a compiere il secondo passo verso la finale, dopo la vittoria al tie break di domenica scorso all'Eurosuole Forum che ha sancito l'1-0 nella serie che si gioca al meglio delle cinque gare. Un eventuale successo degli uomini di Blengini consegnerebbe ai biancorossi già il primo match ball per chiudere la sfida con l'Azimut in Gara 3, ma prima bisognerà fare i conti con la formazione modenese vogliosa di riscatto di fronte al proprio pubblico dopo il ko accusato nelle Marche. Stankovic e compagni sono partiti oggi pomeriggio per Modena, dopo un allenamento tecnico sostenuto all'Eurosuole Forum. Domani mattina la consueta seduta di rifinitura al Pala Panini. A sostenere i cucinieri circa 250 tifosi.



Il tecnico dei modenesi Tubertini proporrà in regia la staffetta Travica-Orduna, in diagonale con Vettori. Al centro Holt e Le Roux con pronta l'alternativa Piano, a schiacciare confermati Ngapeth e Petric. Il libero è Rossini. Gara 2 di Semifinale sarà diretta da Matteo Cipolla di Palermo e Alessandro Tanasi di Siracusa.



Siamo al match numero 76 con Modena, con la vittoria in Gara 1 la Lube ha superati gli emiliani per numero di vittorie con 38 successi contro i 37 dei gialloblù. Sarà la sfida numero 19 nei Play Off, qui assoluta parità con 9 vittorie per parte. Diretta Rai Sport con la telecronaca a cura di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche sul profilo Twitter @VolleyLube.

