Atletico Alma, la cura Omiccioli funziona

Momento magico per l'Atletico Alma Fano. Da quando è arrivato sulla panchina Mirco Omiccioli, la situazione è cambiata completamente. Tre successi nelle ultime quattro giornate, uno stop quello contro il Sassoferrato Genca. Omiccioli ha commentato così il momento della sua squadra: "La classifica non è ancora delle migliori, siamo ancora nella zona calda, dobbiamo venirne fuori, Ho un bel gruppo, disposto al sacrificio per raggiungere la salvezza, sa bene che non sarà facile, quindi è inutile che ci montiamo la testa. Al momento i risultati ci danno ragione, vogliamo continuare a far bene per rimanere in Eccellenza".

