Avezzano, ufficializzato mister Colavitto

Novità importanti in casa Avezzano: la società biancoverde ha reso noto che il nuovo tecnico (che prende il posto di Giampaolo) e che assume la guida tecnica della prima squadra è Gianluca Colavitto, dopo un turno di gestione provvisoria al vice La Nera. Classe 1971, Colavitto è stato protagonista lo scorso anno sulla panchina della Vastese. Proprio il tecnico che circa un mese fa è stato ad un passo dalla panchina del Castelfidardo: accordo annunciato in un primo momento, prima che all’ultimo Colavitto rinunciasse all’incarico. Ora l’operazione salvezza da compiere con l'Avezzano, con l’esordio previsto domenica in casa contro la Sangiustese.

