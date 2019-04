Azzurra Colli, Fanì: «Troppi infortunati, situazione difficile»

È un’Azzurra Colli incerottata quella che giovedì cercherà di ottenere quel punto che gli manca per garantirsi i playoff nel girone B del campionato di Promozione. «Speriamo di trovare undici giocatori da mettere in campo perché ci sono tanti infortunati - commenta il tecnico Daniele Fanì -. Questa settimana ci siamo allenati in 10-11, spero di recuperarne qualcuno per la partita col Camerino, ma di sicuro Piergallini, Battilana e Pirelli non ci saranno, oltre allo squalificato Stangoni. Non è una situazione facile».

