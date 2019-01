Castelfidardo, in panchina arriva Vadacca

Il Castelfidardo, società che milita nel campionato di serie D, girone F, ha scelto il suo nuovo allenatore dopo l'addio a Roberto Vagnoni e l'improvviso cambiamento di idee di Gianluca Colavitto. Si tratta di Massimiliano Vadacca, nato a Copertino che ha già buona esperienza sulle panchine di quarta serie avendo guidato per tre anni la formazione del Manfredonia centrando tre salvezze consecutive, e per mesi il San Severo. Vadacca ha anche un passato da calciatore professionista, è infatti un ex attaccante con 73 gol all'attivo tra Serie B, C1 e C2. Il neo allenatore biancoverde è pronto a dirigere il primo allenamento in vista del prossimo turno si Serie D contro il Matelica.

