Storico Monsampietro: per la prima volta nella sua breve storia ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia di Prima Categoria delle Merche, superando in trasferta l'Offida. Il capitano De Carlonis è entrato in campo per sostituire il portiere infortunato e, anche grazie a lui, la squadra ha passato il turno: “Paolucci si è scontrato con un avversario, frattura del naso, il fratello Riccardo seduto in panchina è entrato in campo, ma senza autorizzazione ed ovviamente l'arbitro lo ha subito espulso. Ho dato al mister la disponibilità ad entrare in sostituzione di Paolucci, con la speranza di limitare i danni, invece dopo pochi minuti Polozzi ha guadagnato e trasformato un calcio di rigore, portandoci in vantaggio, quindi abbiamo difeso con i denti il risultato, portando a casa una vittoria a quel punto insperata".

© RIPRODUZIONE RISERVATA