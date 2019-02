Fabiani Matelica, Liberti: «Contento del lavoro che stiamo svolgendo»

Dopo una prima fase decisamente poco redditizia, gradualmente sembra emergere il Fabiani Matelica. L'approdo a fine novembre di Emanuele Liberti in panchina, comincia a dare i suoi frutti e adesso la compagine matelicese può ambire alla salvezza, nel girone C di Prima Categoria. «La vittoria di sabato a Montelupone può essere uno snodo molto importante della nostra stagione – sottolinea il tecnico – ora possiamo pensare alle prossime gare avendo sulla testa una pressione minore, ma è chiaro che il traguardo resta molto lontano. Mi fa ben sperare l'atteggiamento dei ragazzi che si stanno liberando mentalmente, stanno acquisendo autostima e considerando che a livello tecnico l'organico è più che discreto, posso permettermi di essere moderatamente fiducioso per il futuro. Non dimentico certo – ricorda Liberti – che il 22 dicembre avevamo 6 punti in classifica, ma sono contento del lavoro che stiamo svolgendo, sia a livello mentale che sotto il profilo fisico».

