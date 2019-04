Filippini: «L'Atletico Ascoli vuole preparare al meglio i playoff»

Diranno poco gli ultimi novanta minuti ai fini della classifica per l’Atletico Ascoli vista l’inattaccabile seconda posizione, come conteranno poco anche per il Montalto che potrebbe al massimo guadagnare il terzultimo posto. Però anche quest’ultima partita in programma giovedì ha il suo valore. «Dobbiamo far bene per prepararci al meglio per i playoff - sono le parole del tecnico Stefano Filippini -. Questa partita ci serve per riattaccare la spina dopo queste vacanze».

