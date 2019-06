Fontanelle, se ne va Giansante

Dopo aver concluso la stagione con 7 reti in 15 partite nel campionato di Promozione nella vicina Abruzzo, Johnny Giansante lascia dopo sei mesi il Fontanelle per cercare nuovi progetti e nuovi stimoli con altre società. Il forte attaccante abruzzese classe 1991, con tanta Serie D, Eccellenza e Promozione nel curriculum (con squadre marchigiane come Castelfidardo, Jesina, Pegolese, Chiesanuova, Atletico Azzurra Colli e Sassoferrato Genga), è pronto a portare il suo contributo in temini di gol in nuove società.

