Fulgini: «Finalmente il vero Fossombrone»

È arrivata la prima vittoria in campionato per il Fossombrone. Meritata e convincente. Con la doppietta di uno scatenato Battisti, i metaurensi hanno chiuso domenica la sfida contro il Servigliano Lorese dopo appena un quarto d’ora giocato ad altissima intensità. Soddisfatto il tecnico Pierangelo Fulgini: «Era molto importante centrare la prima vittoria in campionato e ci siamo riusciti disputando una prestazione di ottimo livello. Il primo tempo è stato quasi perfetto. Abbiamo realizzato due reti, costruito diverse altre occasioni e giocato per larghi tratti un buonissimo calcio».

