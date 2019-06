Gabicce Gradara, acquistato Buda

Terzo rinforzo per il Gabicce Gradara che dimostra di voler recitare un ruolo di tutto rispetto nel mercato. La società ha rilevato le prestazioni sportive del riminese Giacomo Buda, classe 1999, 1,78 di altezza. Si tratta di un prezioso jolly: può giocare a centrocampo e sulla fascia, sia a destra sia a sinistra. Ha iniziato nelle giovanili del Rimini Calcio arrivando fino alla Juniores, poi si è trasferito alla Berretti del Fano, quindi è tornato al Rimini Calcio (la stagione della rinascita del club, in Eccellenza con mister Mastronicola in panchina). Tappe successive per Giacomo la Marignanese (Eccellenza) e poi la Savignanese (promozione in serie D). Nell'ultima stagione era al Gambettola (Promozione) dove ha trovato una certa continuità. A livello giovanile Buda si è distinto anche in fase realizzativa.

