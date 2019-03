Gabicce Gradara, è il momento della riscossa

GABICCE MARE. Per il Gabicce Gradara, impegnato nel girone B di Promozione, è il momento della riscossa, di mettersi alle spalle il momento no in cui errori e disattenzioni si sono mischiati in un cocktail micidiale con sfortuna e difetto di personalità. L'avversario è di quelli tosti, l'Osimana (si gioca domenica alle ore 15), ad inizio stagione candidato a recitare un ruolo da protagonista ed invece attardatosi in classifica. Ora è al settimo posto appaiato proprio alla squadra di Papini (35 punti) chiamata allo stadio Magi ad invertire il trend negativo: nelle ultime sette partite ha collezionato infatti quattro pareggi e tre sconfitte. L'ultima sul terreno del Cantiano per 3-2 dopo essere passata due volte in vantaggio. Una giornata in cui ancora una volta si è sbagliato un rigore: l'ottavo errore dagli undici metri, un record.

