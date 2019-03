Girone A: tra i bomber è lotta tra Moschini e Mastronunzio

Per quanto riguarda la classifica marcatori del girone A di Promozione, Moschini è sempre in vetta a quota 16, poco dietro Mastronunzio (15) che ce la metterà sicuramente tutta nelle prossime giornate per rubare lo scettro all’attaccante dell’Olimpia Marzocca. Attenzione però a Sacchi (Valfoglia) e Pesaresi (Vigor Senigallia) anche loro a quota 15 e intenzionati a togliersi una soddisfazione personale. Infine il prossimo turno che però non sarà decisivo per i piani alti.

