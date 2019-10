Goretta: «Posso dare di più per la Recanatese»

Actis Emanuel Gustavo Goretta ha controllato appena dentro l’area e protetto da vecchio panzer il pallone che Borrelli ha scaraventato in rete per il gol vittoria contro l’Avezzano. L’attaccante argentino arrivato dal Rende finora ha realizzato due reti da opportunista ma non sembra ancora al massimo della condizione. Qualche problema fisico e un rendimento che non convince appieno i tifosi. «Lo so, devo migliorare come condizione e come intesa con i compagni - ammette con umiltà Goretta -. Da un paio di settimane mi sento meglio, il fisico risponde e anche mentalmente le cose vanno avanti in modo positivo. Qua ho trovato una bella accoglienza ma non è mai facile cambiare squadra e ricominciare daccapo. Adesso voglio migliorare ancora e dare sempre il mio aiuto alla Recanatese».

