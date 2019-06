Il Matelica affida la Juniores a Bertarelli

Non ci sono ancora novità sulla prima squadra del Matelica che sta nascendo proprio in questi intensi giorni di mercato. Al momento, dopo la firma di Bugaro, le uniche indiscrezioni di probabili conferme si aggirano intorno ai nomi dei difensori Simone De Santis ed Emanuele De Luca. C’è molto movimento invece sul fronte settore giovanile, con la società che ha appena ufficializzato il nuovo allenatore della juniores nazionale. Dopo i saluti con mister Bruno Varriale, sarà infatti l’ex calciatore di Serie A Mauro Bertarelli, nato ad Arezzo nel 1970, a guidare il gruppo di giovani nella prossima stagione. Un nome molto conosciuto nel panorama calcistico nazionale per aver giocato appunto in Serie A con la maglia della Sampdoria dopo aver ottenuto la promozione in massima serie con la maglia dell’Ancona.

