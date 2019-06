La grande festa del Porto Sant'Elpidio: «Godiamoci questo sogno»

È continuata la festa del Porto Sant’Elpidio anche nella serata di lunedì, quando società e squadra si sono ritrovati al Diamante Loriblu (per l’occasione è stato rinominato D-iamante) che ora ospita un ristorante di una nota catena. Si è accelerato sui tempi per questa cena, per dar modo di esserci a chi aveva il biglietto aereo in mano come per gli argentini Nicolas Monserrat e Pablo Panichelli che tornano a casa di fare quanto più in fretta possibile. In pratica, un rompete le righe visto che altri partiranno tra ferie e vacanze. Chiaramente il clima della serata è stato quello della grande festa, che un evento come la promozione in serie D, tornata dopo 30 anni, meritava, con tanto di torta celebrativa con su scritto: «Siamo in serie D, grazie ragazzi».

