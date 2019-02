Monsampietro, Niccolini: «Tutto procede per il meglio»

Inizia a modellarsi la classifica del girone D di Prima Categoria dove alle spalle di una energica Monterubbianese in grande spolvero, c'è da rilevare il forte insediamento dell'inseguitrice Monsampietro. La compagine del neo presidente Simone Brasili, sta disputando un campionato di primissimo ordine e nell'ultimo periodo sembra aver trovato il passo e la continuità per poter lottare fino al termine, per le posizioni che contano. Uno dei cardini della formazione quest'anno allenata da Jacopo Birilli è snza alcun dubbio Edoardo Niccolini, uno degli attaccanti più prolifici in questa categoria, autore già in stagione di 10 reti. «Sono arrivato quest'anno a Monsampietro carico di buoni propositi, dopo che nella stagione precedente in Amandola avevo vissuto un'annata difficile. Nonostante qualche intoppo tutto sta procedendo per il meglio – ci dice Niccolini - e anche a livello realizzativo posso considerarmi abbastanza soddisfatto».

