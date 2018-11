Mosconi: «Il Tolentino presto tornerà a brillare»

Il Tolentino, fermato in casa sul nulla di fatto dal Servigliano viene raggiunto in vetta alla classifica dal Fabriano Cerreto, uscito vittorioso dal confronto in casa del Monticelli. Il tecnico Andrea Mosconi spiega così il momento della sua squadra: «Volevamo i tre punti, ma non ce l’abbiamo fatta. E’ un momento non certo positivo per la mia squadra però nonostante tutto siamo ancora primi in classifica. Nelle ultime partite non siamo stati brillanti come nelle precedenti, questo ci può stare, adesso toccherà a noi ripartire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA