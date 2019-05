Osimana, il nuovo mister è Ciattaglia

C'è una novità in casa Osimana: la società giallorossa ha deciso di affidare la guida tecnica per la stagione 2019-2020 a Lorenzo Ciattaglia. Si tratta di un ritorno per lui nel campionato di Promozione dopo l'esperienza di quest’anno nel finale di stagione a Le Torri con una salvezza raggiunta in rimonta e in precedenza l’avventura in Eccellenza con la maglia del Barbara. Panchina dal fascino importante quella giallorosa per il tecnico cingolano che subentra di fatto all'esperto Roberto Mobili che ha guidato i senzatesta nella stagione appena conclusa. Insieme a lui uno staff di assoluto livello con la promozione sul campo per l'ex difensore professionista Francesco Bellucci, che assume il ruolo di responsabile tecnico, dopo il lavoro svolto con Juniores ed Allievi. Una riorganizzazione generale con l’innesto di Sauro Aliberti, totem giallorosso ed il ritorno di Sandro Leonardi. Una svolta tecnica supportata dal direttore sportivo Giovanni Giaccoche testimonia l'impegno e la voglia di crescere dei giallorossi. La presentazione ufficiale avverrà nella giornata di giovedì.

