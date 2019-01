Papini: «Il Gabicce Gradara è in condizioni eccellenti»

Dopo tre vittorie di fila che valgono il quinto posto nel girone A di Promozione, in solitudine a 28 punti, il Gabicce Gradara è atteso da un paio di partite verità. Si comincia sabato con la trasferta contro l'Osimo Stazione (tutti disponibili) mentre la domenica successiva big match in casa contro il Senigallia. Il tecnico Papini spiega il momento dei suoi: «Abbiamo giocato una buona partita, su un campo pesante per la pioggia, insidioso, che ha richiesto la massima attenzione. Fino al 2-0 la partita è rimasta aperta, poi ci siamo sciolti e abbiamo dilagato mettendo in mostra una qualità di gioco ancora migliore. In fase oeffensiva ci siamo mossi con più giocatori e la manovra ha tratto dei benefici. La cosa bella è che quattro delle cinque reti (una è stata segnata dal dischetto) sono arrivate dopo ottime azioni. Abbiamo confermato una condizione eccellente». Ora c'è l'Osimo Stazione, squadra con la terzultima difesa del girone: «Vero, però ha il quarto attacco con 26 reti, migliore di molte delle squadre che la precedono, la mia compresa, quindi ci sarà da stare con gli occhi ben aperti soprattutto se poniamo mente alla partita di andata in cui pareggiammo e fummo messi alla frusta soprattutto nel primo tempo. Affrontiamo una squadra esperta, di categoria, col dente avvelenato per l'ultima sconfitta, assai pericolosa, difficile da affrontare».

